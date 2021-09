Dopo la straripante rimonta in casa della Juventus, il Napoli primavera cade in casa contro il Pescara, ultimo in classifica. La squadra allenata da Frustalupi subisce un sonoro 3-1 dopo essere andati per primi in vantaggio con Marranzino al 3’ del primo tempo. Prima vittoria della compagine abruzzese, il Napoli resta al quarto posto.