Martino: “Vi svelo i punti di forza del Napoli. Su Insigne…”

Carmine Martino, radiocronista, è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“I punti di forza del Napoli sono: Osimhen, Koulibaly e Anguissa. Danno un’identità ben precisa ed equilibrio alla squadra. Quando ogni giocatore svolge bene il suo compito, tutti giocano oltre la sufficienza. Tutto gira a meraviglia, anche Mario Rui, tra i più criticati, sta giocando benissimo. I problemi potrebbero capitare a gennaio, quando i giocatori africani partiranno per giocare la Coppa d’Africa. Speriamo che De Laurentiis riesca a trovare un accordo, anche perché si giocherà in posti ad alto rischio Covid”.

“Spalletti ha fatto un lavoro psicologico importantissimo, ne hanno giovato tutti, soprattutto Koulibaly ed Insigne. Lorenzo è cresciuto tantissimo anche per l’esperienza in Nazionale. Adesso ha 30 anni e non si raggiungono 400 presenze giocando così è con quella fascia che pesa tanto. La sua esperienza è fondamentale, è il leader carismatico del gruppo”.