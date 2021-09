Juventus, Allegri perde Dybala e Morata: ecco quando rientreranno

Nella giornata di ieri la Juventus è riuscita a portare a casa la seconda vittoria della stagione contro la Sampdoria, ma ha perso due giocatori importanti per Allegri: Alvaro Morata e Paulo Dybala. Di seguito il comunicato del club juventino che riporta i tempi di recupero dei due calciatori:

“Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato: per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali“.