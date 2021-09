Piovono complimenti per l’avvio di stagione del Napoli e per il lavoro fin qui svolto da Luciano Spalletti, la vittoria sul Cagliari è stata l’ulteriore conferma della maturità sempre crescente dei partenopei. Proprio per questo, il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a “Il Bello del Calcio” su Canale 8 dichiarando:

“Io credo che il Napoli sia una squadra con un’organizzazione di gioco e una mentalità importante, la mentalità la dà l’allenatore e i giocatori ne sono gli interpreti in campo. Il gol di Osimhen non sarebbe mai arrivato senza lo sprint precedente di Zielinski nel recuperare la palla destinata sul fondo, lo stesso Insigne deve ringraziare il nigeriano per la conquista del rigore. Gli azzurri sono a sei vittorie consecutiva, non era una cosa facile e neppure scontata, visto che ci si era riusciti solo nel 2017/18, sono state battute squadre forti e meno forti. Il successo chiave però è stato quello con la Juventus: battere una squadra forte, meritandolo perché il Napoli giocò meglio, fa crescere l’autostima”.