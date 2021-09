Il Mattino – Spalletti: “Dobbiamo ancora crescere, mai distrarsi…”

L’edizione odierna de Il Mattino, riporta le parole di Luciano Spalletti, in seguito alla vittoria per 2 a 0 contro il Cagliari di Walter Mazzarri.

L’allenatore partenopeo, ha tenuto a precisare quanto sia importante rimanere con i piedi per terra e continuare a giocare con il massimo della concentrazione. La stagione è lunga e bisogna pensare partita per partita, senza farsi distrarre dall’entusiasmo del momento.

Questo quanto dichiarato dal tecnico azzurro: “Abbiamo già perso negli anni passati e non è vero che non abbiamo già

perso… con il Benevento abbiamo perso in amichevole e per me vale come una partita vera. Ma sulla trequarti dobbiamo crescere in qualità: dovevamo chiudere la partita, vero gli altri intasano l’area ma noi dovevamo trovare gli spazi per fare gol. Io non vedevo l’ ora di capire, da dentro, quanto fossero forti”.

Poi, parentesi su Zambo Anguissa: “In Premier te ne accorgi di meno di quelli come lui, perché ce ne sono tanti che combattono e lottono, in Italia invece ce ne sono di meno. Lui è un calciatore che viene nell’ intervallo, e racconta il contorno della sua posizione, prende notizie, vuole sapere delle scalate degli avversari. È intelligente, forte ed è tenerissimo come ragazzo”.