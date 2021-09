Paolo Di Canio, ex calciatore, ha parlato nel corso di Sky Calcio Club, trasmissione in onda su Sky Sport, del Napoli e di Victor Osimhen. Le sue parole:

“Non mi aspettavo un Osimhen così, è un velociraptor. È filiforme ma muscolare, non è un moscione. Riesce a tenere palla per far salire la squadra. È un giocatore determinante per il Napoli, sta facendo la differenza”.