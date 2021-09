Delio Rossi: “Osimhen aveva bisogno di tempo. Su Anguissa…”

Delio Rossi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato di alcuni aspetti degli azzurri.

“Anguissa è un centrocampista moderno che dà fisicità e tecnica. È in grado di fare la differenza. Si parla spesso di calciatori pagati più di quanto valgono, tra cui è figurato anche Osimhen. È perché non abbiamo pazienza, specie con i nostri ragazzi. Aveva bisogno di tempo prima di esplodere. Europa League? Non era facile con il Leicester, il Napoli ha dato dimostrazione di essere forte. La vittoria contro la Juve ha portato autostima”.