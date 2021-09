Del genio: “Europa League? Vi dico che penso. Su Osimhen…”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato del momento del Napoli e non solo

“Queste belle partite sono opera di Spalletti. Si è lavorato sul campo e adesso stiamo osservando il livello delle prestazioni del Napoli. Osimhen? Se migliora diventa davvero impossibile per gli avversari fermarlo, cosa che accade già oggi. È difficile capire cosa fare contro un giocatore che se non utilizza la sua velocità lotta su tutti i palloni con grande foga. Dovrebbe gestire meglio il controllo di palla”.

“Europa League? Cambierei tutto l’attacco, è la partita per farlo. A centrocampo credo che solo Demme possa giocare se riesce ha i 90 minuti nelle gambe. In difesa Koulibaly penso che le farà tutte, sugli esterni potrebbero giocare Malcuit o Juan Jesus a sinistra. In porta dovrebbe esserci ancora Ospina per dare la possibilità a Meret di esserci in campionato”.