Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto nel corso di Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio24, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“Pensare a un Napoli da scudetto non è utopia. Gli azzurri avrebbero potuto lottare per il titolo anche l’anno scorso, se avesse commesso meno errori e avesse avuto più fortuna. La Juventus ora è abbastanza lontana: quando c’è un ricambio generazionale far fatica a risolvere i problemi, i giovani sono per natura incostanti“.