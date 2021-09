Dazn, Budel: “Spalletti sa leggere bene le partite, il Napoli è in corsa per lo Scudetto! Juve? Tornerà”

Alessandro Budel, opinionista di Dazn, è intervenuto nel corso di Si gonfia la rete, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“Per me il Napoli può vincere lo Scudetto, c’è un po’ di superstizione ma ha tutto per poterci ambire. Ha un super attaccante come Osimhen, in panchina ha un allenatore esperto e vincente, ha delle alternative valide dalla panchina. Tutti hanno la mentalità giusta, lo stesso Ounas ha grandi qualità. Ricordiamo che anche Mertens rientrerà dall’infortunio. Il Napoli ha tutto per far bene”.

SU SPALLETTI – “Sa leggere bene le partite. Ieri la squadra non ha accelerato quando non doveva, il Cagliari era difficile da affrontare perché stava basso. Era un tipo di partita in cui gli spazi non ci sono e rischi il contropiede. Spalletti ha dato un valore aggiunto”.

SULLA LOTTA SCUDETTO – “Ci sono 4 squadre: la Juve rientrerà, anche se ha perso tanti punti. Poi Napoli, Milan e Inter”.