CorSera – “Osimhen sul mercato varrebbe più della cifra spesa da ADL…”

L’edizione odierna de Il Corriere della Sera, si sofferma sul Napoli e sul profilo di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, sta mettendo in mostra le sue dosi tecnico-tattiche, quelle che lo scorso anno, per cause conosciute, non è riuscito ad esprimere al 100%.

Il centravanti partenopeo, sta ricambiando, con qualità, l’investimento da 70 mln di euro fatto dal patron azzurro, Aurelio De Laurentiis. Una cifra che, nel calciomercato di oggi, sarebbe più alta per il cartellino del giocatore.

Difficile definirne il giusto valore, sta di fatto che Osimhen sta entusiasmando tutti e, di certo, sarà oggetto di contesa per diversi club italiani e stranieri.