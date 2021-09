Baiano: “Insigne è maturato mentalmente! E incide anche se non è al top”

Francesco Baiano, ex allenatore, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare di Lorenzo Insigne. Le sue parole:

“È un giocatore determinante, mette lo zampino in ogni partita e fa la differenza. Sta sfornando prestazioni di alto livello nonostante non sia al top: è normale che non si può stare sempre al 100%, ma lui comunque assist e gol. È maturato: ad esempio è andato a prendere Osimhen quando protestava per il giallo. È entrato nella parte di capitano”.