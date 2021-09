Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della stagione azzurra e di una competizione che potrebbe diventare un obiettivo.

“Per questa stagione mi auguro che il Napoli non snobbi l’Europa League: è un’importante vetrina per club e ogni partita va disputata al massimo per arrivare in fondo. Questo pensiero da squadra provinciale deve cambiare, spero possa diventare un obiettivo serio della società”.