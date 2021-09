Albertini: “Spalletti ha grande voglia di dimostrare. Con la Fiorentina sarà una gara difficile”

Demetrio Albertini, ex giocatore, è intervenuto nel corso dell’evento Inside The Sport a Coverciano. Si è parlato anche di Napoli e non solo.



“Napoli di Spalletti? L’allenatore ha una grande voglia di dimostrare quanto vale. A fare la differenza sarà la gestione dei momenti di difficoltà. Il Napoli merita, è una squadra forte. Potevano esserci dei dubbi ma a parlare è il campo. Ma con la Fiorentina sarà una gara difficile. È una squadra che sta giocando bene e fa un bel calcio. Ha messo in difficoltà chiunque l’ha incontrata”.