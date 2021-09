Osimhen, il fulcro del Napoli a cui Spalletti dovrà rinunciare a gennaio

Victor Osimhen è il terminale offensivo centrale del Napoli di Luciano Spalletti. Come riporta Il Mattino, il nigeriano dà profondità, assicura forza fisica nei duelli con i difensori e una grande progressione, un attaccante completo che si sta trovando perfettamente a suo agio nel tipo di calcio che propone il tecnico toscano, con Insigne e Politano sulle fasce e Zielinski in appoggio. Sta dimostrando, finalmente, tutta la sua forza, dopo un anno complicato passato più fuori che dentro al campo a causa anche dell’infortunio alla spalla rimediato con la sua nazionale, con la quale a gennaio parteciperà alla Coppa D’Africa. In quel periodo, il Napoli dovrà fare a meno di lui e la sua assenza sarà sicuramente difficile da sostituire per gli azzurri.