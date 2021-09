Napoli 6 bellissimo

Percorso netto e primato meritatissimo per gli uomini di Spalletti. Il Napoli è maturo per tenere il vertice e dimostra ancora di più con questa gara, contro un avversario da sempre ostico, di aver raggiunto la consapevolezza dei propri mezzi.

Chi ha sempre più consapevolezza di se e della sua forza è certamente Victor Osimehn. Un gol e mezzo per lui stasera. Sblocca il risultato nel primo tempo e si procura il rigore nella ripresa. Un incubo per Godin e per tutta la difesa del Cagliari. Velocità e fisicità. Ormai Osimehn si è preso sulle spalle il numero nove e lo sta onorando con prestazioni sempre più di livello. Sei gol consecutivi per lui come sei sono le vittorie del Napoli di questo inizio stagione in campionato. Percorso netto che candida gli azzurri ad un posto d’onore nel “condominio” spallettiano.

Parlare solo di Osimehn è però riduttivo perchè il Napoli non è solo lui. E’ un gruppo pronto a prendere le redini di questo campionato e trascinato dal suo capitano Lorenzo Insigne, dal suo comandante Koulibaly e da un nuovo protagonista che non ti aspetti o meglio che ad inizio stagione nessuno si aspettava. Parliamo di Anguissa, l’uomo in più in mezzo al campo e autore anche stasera di una prestazione di grande livello e di un assist telecomandato per Zielinski che ha portato poi al gol del vantaggio.

Il Napoli adesso deve continuare per la sua strada sempre con i piedi per terra consapevole di avere più di un leader in campo e fuori passando per la panchina dove Luciano Spalletti sta dimostrando di avere la piena gestione della rosa e di poter regalare fino alla fine la possibilità al Napoli di lottare per qualcosa di importante che nessuno nomina ma che tutti sognano.