Mertens e Demme pronti al rientro, ma solo in panchina

Due probabili rientri, quelli di Diego Demme e Dries Mertens, sono la migliore notizia per Luciano Spalletti, come riporta Il Corriere dello Sport. Il tedesco, dopo aver subito un brutto infortunio nell’amichevole pre-stagione contro la Pro Vercelli, può tornare finalmente tra i convocati azzurri, anche se, come da copione, dovrà accomodarsi in panchina, almeno inizialmente. Il belga, invce, dopo aver smaltito i postumi dell’operazione alla spalla fatta questa estate, sembra essere tornato nella forma migliore e aver perso 4/5 kg ed ora è pronto a tornare alal ribalta e riprendersi la scena. ‘Ciro‘ sarebbe dovuto tornare dopo la sosta, ma ha accelerato i tempi dopo aver avuto l’ok dallo staff medico, voglioso di ritornare sul campo e aiutare il Napoli. L’attaccante, inoltre, vorrà superare il record di gol in campionato con la maglia azzurra, attualmente condiviso con Vojak a quota 102.