Diego Armando Maradona Jr, ha rilasciato una bella intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha toccato tanti temi tra cui Lorenzo Insigne.

“Io stravedo per il nostro capitano. Lorenzo Insigne sta dimostrando di essere maturato anche come uomo-squadra, perché da un punto di vista tecnico non si può discutere. Non mi permetto di dare consigli a De Laurentiis, ma mi auguro che Lorenzo possa invecchiare qui. È troppo importante”.