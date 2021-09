Gli azzurri stasera, alle ore 20:45, affronteranno il Cagliari nella sesta giornata di Serie A. Partita importante per riconquistare la vetta in solitaria, ma ancora più importante per il capitano. Infatti, come ricorda la SSC Napoli, questa di stasera sarà la partita numero 400 in azzurro per Lorenzo Insigne. La società azzurra, per onorare il giocatore, ha fatto una maglia celebrativa con il nome del numero 24 e il numero 400. Di seguito il tweet del Napoli dal proprio profilo ufficiale: