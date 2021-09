FOCUS – Napoli-Cagliari: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena alle ore 20:45 il match valido per la 6a giornata di Serie A fra Napoli e Cagliari. Gli azzurri per ritrovare la vetta della classifica e staccare le milanesi, dall’altra parte i ‘Casteddu’ che devono ritrovare punti e proseguire al meglio una stagione che al momento è iniziata con un repentino cambio in panchina e pochi punti in bisaccia. Napoli-Cagliari però è anche la sfida nella sfida fra tecnici toscani, Spalletti contro Mazzarri e un ritorno per quest’ultimo nello stadio che lo ha consacrato ed esaltato come allenatore.

I precedenti

Questo sarà il 35esimo match in quel di Fuorigrotta, i precedenti interni per partenopei e cagliaritano dettano: 20 successi Napoli, 10 pareggi, 5 vittorie Cagliari. L’ultima vittoria fra le mura amiche per Spalletti e i suoi risale al maggio 2019, finì 2-1. L’ultimo pareggio fra le due compagini risale allo scorso maggio, quando le due compagini non andarono oltre il pareggio. L’ultima vittoria per il Cagliari nell’ex San Paolo è datata novembre 2019, quando iniziava la crisi di risultati per Ancelotti e il suo Napoli, finì 1-0 con gol di Simeone.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su DAZN Channel sul canale 409 del DTT, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 29,99 euro.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri