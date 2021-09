Luciano Spalletti e Walter Mazzarri sono due ottimi allenatori, ormai di casa in Serie A, e capaci di portare dei risultati convincenti in tutte le squadre dove hanno allenato.

Il loro destino, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, è legato intorno alla piazza del Napoli e, in particolare, per una persona: infatti, entrambi hanno lavorato con l’attuale team manager della SSC Napoli, Santoro, colui che portò Insigne al Napoli.

Santoro ha collaborato con Mazzarri ai tempi dell’era mazzarriana, e ha seguito il tecnico toscano anche nelle sue esperienze tra Inter, Watford e Torino.

Adesso, Santoro collabora con Spalletti ed è tornato nella sua casa, ma il legame con Mazzarri è molto forte. E, per chiudere il cerchio, in questo Napoli c’è ancora molto di Mazzarri, dato che il suo vice storico, Frustalupi, è il tecnico della Primavera.