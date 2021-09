Stanislav Lobotka ha avuto un precampionato ed un inizio di stagione da protagonista, visto anche l’infortunio di Demme. Il centrocampista slovacco però ha subito un infortunio in nazionale ed è ai box dalla passata sosta. I tempi dii recupero non sono ancora certi, ma come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la sosta di ottobre sarà cruciale per lui. Potrebbe rientrare tra i convocati per Napoli Torino in programma il 17 ottobre.