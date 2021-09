Aronica: “Con Mazzarri abbiamo fatto cose straordinarie, come prima cosa mi viene in mente la Champions”

Salvatore Aronica ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino in cui ha parlato tra le altre cose, anche di Walter Mazzarri.

“Se le diciamo Napoli e Mazzarri, quale immagine le viene in mente per prima? Ne metto due: la vittoria della Coppa Italia in finale contro la Juventus e poi le notti di Champions. Ma prima ancora della Champions stessa, credo che la cavalcata verso quel traguardo sia stata indimenticabile. Poi la gioia e la festa. «Che serata, che notte. Anzi, che notti. Perché quelle di Champions non si possono dimenticare mai. Un qualcosa di unico». Come unica fu l’amarezza dell’eliminazione agli ottavi. «Nella partita chiave vennero fuori la nostra inesperienza e la maggiore attitudine del Chelsea a giocare e vincere sfide così delicate.”