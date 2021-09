TuttoSport – Osimhen è inarrestabile: cinque gol in una settimana!

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio a Victor Osimhen e alla stagione incredibile che sta compiendo: “Il

simbolo dell’attacco oggi è Victor Osimhen: dopo la scorsa stagione molto travagliata per infortuni e malanni, oggi sta dando prova di quanto il club azzurro abbia fatto bene ad investire su di lui la scorsa stagione. Cinque gol in soli 7 giorni e 3 gare giocate nelle trasferte di Leicester, Udine e Genova, riescono a realizzarli soltanto i grandi bomber. Il nigeriano 22enne (il 28 dicembre ne compirà 23) conta già un rendimento spaventoso, con la media di una rete ogni 73′ ed avendo giocato 5 partite (una l’ha saltata per squalifica) per complessivi 365′”.