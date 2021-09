TuttoSport – Niente turnover Napoli: sembra la favorita allo scudetto

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al Napoli e alla posizione in classifica della squadra di Luciano Spalletti: “Il turnover non esiste, la classifica appassiona senza illudere e non ci si straccia le vesti per la Coppa d’ Africa che dovrebbe sottrarre al Napoli tre calciatori: Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Sono alcune delle ragioni che hanno permesso al team partenopeo di ottenere il primo posto in un campionato nel quale la Juventus ha accumulato un ritardo clamoroso, le romane non convincono in chiave scudetto, l’Atalanta ha perso smalto e solo le due milanesi sembrano tenere il ritmo della squadra di Spalletti“.