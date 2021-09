TuttoSport – Mertens potrebbe essere convocato per il Cagliari

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio a Dries Mertens e al suo possibile ritorno in campo contro il Cagliari: “Quindi, in campo anche domani sera al Maradona contro il Cagliari che arriverá con il dente avvelenato per la sconfitta casalinga sofferta contro un’altra squadra (l’ Empoli) che lotta per non retrocedere. Il resto si vedrà nella rifinitura di oggi, anche per capire se Mertens potrà essere convocato dopo il lungo periodo di stop provocato dall’intervento chirurgico alla spalla sinistra ed al quale si è sottoposto dopo la sconfitta contro l’ Italia (il 2 luglio) agli Europei vinti dagli azzurri in finale contro l’Inghilterra”.