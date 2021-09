Spalletti sulle cinque sostituzioni: ” Crea spettacolo, questo è il futuro del calcio”

Nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si è espresso anche sulle cinque sostituzioni:

“Le cinque sostituzioni sono per me una novità importante, dobbiamo essere pronti e devono essere pronti i giocatori. Lavorando anche sui numeri, si rendono conto che quelli che subentrano fanno la differenza. Ci sono titolari del primo e del secondo tempo. Non chiamerei ancora turnover perché siamo ancora agli inizi e molti dovevano giocare perché erano in ritardo di condizione. Oltre al tempo effettivo è questo il futuro, molte sostituzioni, il 50% della squadra dà impulso anche allo spettacolo per coinvolgere la gente. Le gare sono più belle, quando entrano gli attaccanti esterni e gli attaccanti e rimettono dentro talento, scatti, tecnica e gol, viene tutto più bello.”