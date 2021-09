Spalletti sugli infortunati: “Sono quasi tutti pronti, per Lobotka aspettiamo dopo la sosta”

Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre Napoli Cagliari, si è soffermato anche sulla situazione infortunati, aprendo un focus su Demme, Ghoulam, Mertens e Lobotka.

“Mertens è voglioso di stare dentro questo gruppo, ha spinto tantissimo per esserci. Tramite il dottor Canonico abbiamo avuto dei contatti col medico che l’ha operato e rientrerà prima del previsto proprio perché lui vuole esserci”

Su Ghoulam: “Vuole stare dentro, si sta impegnando per recuperare e se continua così la prossima partita sarà con noi. Mi pare non ci siano altri calciatori oltre lui e Lobotka, se non ci fosse stato spazio per altri con un Gruppo del genere mi sarei fatto da parte io.