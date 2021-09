Spalletti su Anguissa: “Non lo conoscevo, giocatore e ragazzo splendido! Il nostro campionato ha bisogno di calciatori del genere…”

Da quando è arrivato Anguissa ha stupito tutti, passando in sordina dal Fulham al Napoli in prestito con diritto di riscatto e dimostrandosi, poche partite, una delle note più positive delle prime 5 vittorie targate Spalletti. Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in sala stmpa alla vigilia di Napoli-Cagliari, il tecnico toscano ha rivelato alcune indiscrezioni sull’arrivo del nazionale camerunese:

“Quando Giuntoli e Micheli mi hanno parlato di Anguissa io non lo conoscevo, loro un pochettino di più. Nel calcio inglese tanti giocatori hanno questa fisicità e queste caratteristiche, nel contesto italiano è più facile mettersi in evidenza perché ci sono pochi calciatori del genere, però per alzare il livello ci vogliono. Serve anche una buona capacità tecnica, inizialmente su questo avevamo dei dubbi e prima di prenderlo ci siamo informati.

Tutti quelli con cui ci abbiamo parlato ci hanno garantito che tecnicamente col tempo è già migliorato tantissimo e che nel nostro calcio è destinato a crescere ancora. E’ anche una persona spledida, è un ragazzo da Gruppo Napoli, quando è arrivato sembrava un ritorno piuttosto che un nuovo acquisto, sembrava che fosse già stato qua in passato. E’ un ragazzo semplice che esegue quello che gli chiedi senza dover aggiungere nulla. Con lui traggono beneficio anche tutti i calciatori più tecnici, tra cui Fabian Ruiz”.