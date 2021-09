FerNando Orsi, ex portiere, è intervenuto nel corso di ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma in onda su Canale 8, in vista di Napoli-Cagliari:

“Ospina è stato importantissimo, specie nella parata su Yoshida. Il colombiano è esplosivo, molto reattivo. La classifica per me è già delineata, la Juve è dietro, non ha un centrocampo adatto, l’Atalanta si gioca tantissimo con l’Inter. Mazzarri ha cambiato il Cagliari, verrà a Napoli con cinque centrocampisti, tornando dunque al 3-5-2″.