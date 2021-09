Napoli, senti il legale Lubrano: ” Società obbligate a liberare i calciatori per le nazionali.”

Enrico Lubrano, legale del Napoli presso il Collegio di Garanzia dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Le società sono obbligate a rilasciare i calciatori per le competizioni delle Nazionali previste dal calendario internazionale. Il problema sorge dalla sovrapposizione tra i campionati e ,in questo caso, la Coppa d’Africa. Quando c’è tale sovrapposizione, prevale sempre quest’ultima. L’unica possibile soluzione sarebbe il rinvio delle partite di campionato durante questo periodo. Società come il Napoli, ad esempio, saranno molto condizionate nel periodo gennaio-febbraio.”