Koulibaly, a fine stagione si riapriranno i discorsi sul futuro. La situazione e la posizione di ADL

La stagione di Kalidou Koulibaly è iniziata nel migliore dei modi; il senegalese sta contribuendo con prestazioni di altissimo livello alle vittorie conquistate dagli azzurri. Tuttavia, il difensore resta un uomo mercato. La scorsa estate ci sono state tante voci su di lui, che avrebbe preferito ricominciare in una nuova squadra dopo tante estati in cui non è mai arrivata l’offerta giusta, quella da 80-100 milioni che aveva chiesto Aurelio De Laurentiis.

Nella scorsa finestra di calciomercato non è arrivata l’offerta giusta per Koulibaly da parte delle big europee, nonostante i numerosi sondaggi del PSG. Come riferisce Marco Demicheli di Sky via Calciomercato.com, Koulibaly adesso è concentrato sul Napoli, e poi si aprirà il discorso sul rinnovo. Contratto in scadenza nel 2023, KK è il giocatore più pagato della rosa; ADL vuole abbassare costi e il monte ingaggi, pertanto al termine della stagione bisognerà capire le sue intenzioni: se farà, cioè, uno strappo alla regola, oppure un’offerta al ribasso.

A quel punto si procederà a capire la volontà del calciatore, ed ecco che potrebbero riaprirsi le porte del mercato. Koulibaly, per il momento, resta concentrato sul presente per garantirsi un futuro ancora di alto livello, a Napoli o in un’altra squadra.