Julio Sergio: “Rui Patricio portiere vincente. E sul Napoli…”

Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Il Diabolico e il Divino”, programma in onda su New Sound Level:

“Guardo molto la Roma e le squadre di Ranieri, un mister che apprezzo moltissimo. Credo che Rui Patricio sia il portiere giusto: ha la mentalità da vincente e questo non può che giovare alla Roma.”

Julio Sergio si è anche espresso sull’arrembante Napoli di Spalletti:

“Mi auguro che possa vincere lo scudetto perché è un allenatore fantastico. Lui ha creduto nella mia permanenza a Roma e sono migliorato tantissimo. Se non vinceranno i giallorossi, spero che lo faccia il Napoli perché esprime un calcio spettacolare.”