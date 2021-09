Il Mattino – Anguissa aspettava offerte dalla Premier: nulla di fatto e trattativa lampo con il Napoli

Il Napoli negli ultimi giorni di mercato ha piazzato un colpo rivelatosi decisivo fin da subito decisivo. Franck Anguissa è entrato alla perfezione nei meccanismi della squadra di Luciano Spalletti e si è guadagnato la titolarità a suon di prestazioni sontuose.

Come riportato da Il Mattino, il calciatore ex Fulham dopo la retrocessione del club, aspettava offerte dalla Premier che non sono mai arrivate. Il Napoli aveva chiesto informazioni molto prima della concretizzazione della trattativa ma ha dovuto aspettare il via libera da parte degli agenti del calciatori. Negli ultimi giorni si è verificata la possibilità di un affare che ha dato già grandi frutti e che si spera possa risultare decisivo.