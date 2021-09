Nella sesta giornata di Premier League il Leicester, una delle euroavversarie del Napoli, ha ottenuto il pareggio contro il Burnley in casa. Ospiti in vantaggio al 12′ con un autogol di Jamie Vardy, che al 37′ invece mette la palla nella porta giusta per il pareggio. Ma le Foxes vanno nuovamente sotto nel finale di tempo in virtù della rete di Cornet, ma ci pensa ancora Vardy a siglare la rete del pareggio all’85’ per il 2-2 definitivo.