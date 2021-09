Disservizi DAZN – La risposta dell’emittente dopo i problemi di giovedì

Inizio di campionato non semplice per l’emittente digitale DAZN. Sono stati innumerevoli i disservizi che hanno accompagnato queste prime 5 giornate culminate con i problemi di giovedì durante Sampdoria Napoli, che hanno portato DAZN a promettere degli indennizzi per i clienti.

Stanno arrivando le prime risposte ai clienti che hanno compilato la richiesta dell’indennizzo e sembrerebbe che l’emittente sia disposta concedere un mese gratis a chi ha riscontrato problemi nella visione delle partite. Di seguito il comunicato.