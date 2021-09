De Giovanni: ” Coppa d’Africa può influire parecchio sul Napoli. Su Spalletti…”

Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano noto in tutta Italia per i suoi romanzi gialli, è stato intervistato dai colleghi di La Gazzetta dello Sport per commentare il momento che sta vivendo la compagine partenopea di Luciano Spalletti:

“Siamo felici per le ultime due partite in cui la squadra è stata bellissima. La Coppa d’Africa può influire: c’è chi, come la Juve, non perderà nessuno, mentre noi e il Milan avremo tante assenze. Il campionato è aperto, non ha un padrone”.

De Giovanni,inoltre, si è anche soffermato sull’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti:

” E’ stato in grado di ricostruire il ponte che Gattuso aveva costruito contro la società.E’ un grande leader. Le milanesi sono molto forti quest’anno, vedremo chi la spunterà a Maggio.”