Dalla Francia – Milik a caccia di riscatto: annunciata la data del suo ritorno in campo

Esperienza francese contraddistinta, così come quella italiana, da qualche infortunio di troppo per Arkadiusz Milik, ormai da 4 mesi lontano dai campi. Jorge Sampaoli, tecnico dell’Olympique Marsiglia che lo ha prelevato proprio dal Napoli, ha annunciato la nuova esclusione del polacco dai convocati per la sfida col Lens.

Il rientro dell’attaccante classe ’94 dovrebbe però essere vicino: il suo allenatore ha infatti rivelato in conferenza stampa che il via libera dei medici potrebbe arrivare in vista della sfida di Europa League contro il Galasaray o al massimo per la trasferta di Lille.