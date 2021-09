CorrSera – Futuro Inter, Suning punta a uscire al più presto dal mondo del calcio

Non c’è pace per Suning, che a quanto si legge sulle pagine del Corriere della Sera continua a far notizia in Cina per il periodo di crisi finanziaria in cui versa l’azienda a causa della grossa esposizione in Cina Evergrande, in cui il proprietario dell’Inter ha investito 2,6 miliardi.

Suning vuole e deve uscire dal calcio ad ogni costo per evitare il default, e la famiglia Zhang non ha mai smesso di cercare un acquirente, nonostante abbia incassato 275 milioni dal fondo americano Oaktree che ha in garanzia le azioni dell’Inter. Nelle ultime settimane si è continuato a parlare di potenziali acquirenti, fondi americani e arabi, mentre intanto Inzaghi e l’Inter tirano dritto e pensano a vincere.