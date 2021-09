CdS – Napoli-Cagliari: Mazzarri ritorna al Maradona

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari ma soprattutto ex mister del Napoli: “Nei suoi milletrecentoventuno giorni (e nelle sue centoottantadue panchine) vissuti standosene spesso rinchiuso in se stesso, prigioniero d’una torre d’avorio nella quale si calava, Mazzarri lancia (il) Napoli in una dimensione inedita nel Terzo Millennio, gli regala le stordenti nottate europee, l’eleva alla felicità assoluta vincendo la Coppa Italia del 2012 e quindi riaprendo una bacheca ormai arrugginita, lo porta ad un ottavo in Champions League che sa di rimpianto (fuori ai supplementari a Stamford Bridge, con il Chelsea che vincerà il trofeo), lambisce persino il sogno dello scudetto andandoci vicino assai e vedendolo sfumare, nell’ira bruciante, a cinque giornate dalla fine, nel 2011, con la sconfitta interna con l’Udinese che consente al Milan di Allegri, a quel punto avanti di sei punti, di vincere di muso lungo”