CdS – Mancini elogia il Napoli: “Può essere la rivelazione del campionato”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Roberto Mancini, allenatore della Nazionale, e al Napoli: “Roberto Mancini, in un’intervista a tutto campo al TGPoste ha commentato il trionfo a Euro2020 sottolineando che «la cosa più bella è stata quella di aver reso felici tutti, indistintamente, dai più piccoli ai più grandi». Il ct della Nazionale commenta anche la Serie A: «Penso che sia normale che ci sia un equilibrio in questo inizio di campionato perché molti calciatori hanno giocato gli Europei e la Coppa America, quindi sono arrivati non in grande condizione e le squadre hanno bisogno di assestarsi. Penso che possa essere un campionato molto equilibrato fino alla fine con più squadre. La rivelazione? Potrebbe essere il Napoli. In questo momento ha iniziato bene, secondo me è una squadra forte da diverso tempo»”.