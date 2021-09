CdS – Le partite che salteranno i giocatori in Coppa D’Africa: l’elenco. Problema Juventus

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alle partite che i convocati in Coppa D’Africa salteranno con il Napoli: “La Coppa della Nazioni africane, cioè la Coppa d’ Africa, andrà in scena in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022, e ciò significa che i signori di cui sopra salteranno almeno le tre partite di campionato in programma a cavallo delle tre gare della fase a gironi della Coppa: con la Juve a Torino il 6 gennaio (prima del girone di ritorno); con la Samp al Maradona il 9 gennaio; e con il Bologna al Dall’Ara il 16 gennaio. Questo è il quadro della situazione tanto per cominciare, e dunque senza contare i turni successivi dagli ottavi alla finale che in calendario coincidono con altre due partite di A: con la Salernitana in casa il 23 gennaio; e con il Venezia in trasferta il 6 febbraio, dopo una sosta che a questo punto vale tantissimo”