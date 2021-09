CdS – Da ottobre aumenterà la capienza negli stadi: i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla questione della capienza, che dovrebbe aumentare, degli stadi in Italia: “Da inizio ottobre gli stadi torneranno a riempirsi no-limits – almeno su carta – superando l’attuale blocco al 50% per salire al 75% e con l’ idea di arrivare «al 100% entro la fine dell’anno» come ha promesso il sottosegretario alla Salute, Costa. Passeranno a metà capienza, invece, i palazzetti (oggi fermi al 35%). Il 75% significa già vittoria totale, anche nell’ottica di aprire le campagne abbonamenti. Lo sanno bene Gravina, Dal Pino (Serie A) e quei presidenti che chiedevano il 100% da subito, minacciando scioperi e proteste. Da inizio campionato, però, solamente in 4 circostanze si è raggiunto il sold out al 50%: Salernitana-Roma della 2a giornata, Milan-Lazio della 3a, Spezia-Juventus della 4a e il derby capitolino di domenica. Il calcio continua a essere seguito soprattutto in tv”.