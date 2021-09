Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport. ha parlato del momento del Cagliari a L’Unione Sarda:

“ Mazzarri è l’allenatore giusto per raddrizzare e dare continuità alle sue square. Con l’Empoli è stato un passo indietro fisiologico, visti gli impegni molto ravvicinati. Diamo tempo a questo allenatore che può riscattarsi domani nella sfida contro il Napoli, la sua ex squadra. Può essere la sfida giusta per prendere punti.”