Tuttosport – Duello Inter-Napoli sul mercato dei portieri: i due club vogliono Onana! I dettagli

Il Napoli dovrà lottare per conquistarsi un posto in Champions(o anche qualcosa in più) anche con l’Inter di Simone Inzaghi, autore di una bella partenza in campionato. Ma le strade di Napoli e Inter possono anche intrecciarsi sul mercato.

Entrambe le squadre hanno puntato gli occhi su Onana, il portiere dell’Ajax che si libererà a 0: i neroazzurri vogliono prendere un secondo all’altezza, dato che Handanovic va verso i 38 anni, e prendere l’olandese a 0 sarebbe un’ottima occasione per un club in difficoltà come l’Inter. Al momento, il portiere ha deciso solo di non rinnovare con l’Ajax, ma il suo futuro è da decifrare: oltre all’Inter, anche Lione e Napoli sono interessate al portiere.

Se Onana dovesse venire al Napoli, allora l’Inter andrebbe sul piano B, che è quello di prendere un portiere che gioca in A: piacciono molto Dragowski e anche Meret. Il portiere non ha ancora deciso se rinnovare o meno con il Napoli e l’Inter ci pensa come piano B.

Insomma, il mercato non si ferma mai e le strade tra Inter e Napoli si potrebbero intrecciare.