Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nell’editoriale di TMW Radio:

Ci sono anche dei meriti di Gattuso nel primo posto del Napoli?

“È chiaro che tutte le cose buone vengono da lontano, non ci sono allenatori con la bacchetta magica. Nessuno mette in discussione il lavoro di Gattuso, ha portato un’importante attitudine al lavoro. Così come sono tanti i meriti di Spalletti, che ha fatto capire le proprie idee”.