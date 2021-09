Sky – Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari. Rrahmani in dubbio. Elmas possibile titolare

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari secondo Sky Sport. La squadra di Spalletti ha alcuni dubbi. Uno su tutti è la presenza di Amir Rrahmani, al momento in dubbio dopo il colpo rimediato durante il match contro la Sampdoria. Per il resto si parla di ballottaggi. Elmas potrebbe far rifiatare un uomo a centrocampo, mentre resta vivo il dualismo Politano-Lozano. Difficile un impiego dal primo minuto per Adam Ounas.

Il Cagliari proverà a dar fiducia ai difensori uruguaiani Caceres e Godin. A centrocampo è pronto ad entrare Kevin Strootman, mentre in attacco si va verso la conferma della coppia Joao Pedro-Keita Balde.