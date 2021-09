Schwoch: “Osimhen può arrivare molto lontano. Su Anguissa…”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato alla trasmissione Giochiamo d’Anticipo, in onda su Canale 8. Si è parlato delle potenzialità del Napoli, in particolare di quelle di Victor Osimhen.

“Osimhen può arrivare molto lontano. È consapevole delle sue potenzialità. L’anno scorso ha avuto problemi come il Covid. Spalletti ha risolto questi in ogni minimo dettaglio. Inoltre, sta crescendo la stima all’interno del gruppo azzurro. Victor come Lukaku? Il belga è superiore dal punto di vista fisico, mentre il nigeriano è molto più veloce e abile a sfruttare la profondità. È molto presto ma secondo me si può parlare di scudetto, ho visto dei miglioramenti notevoli. Anguissa è stato un colpo eccezionale, che sta spostando gli equilibri“.