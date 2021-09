Schwoch: ”Facile restare colpiti da uno come Anguissa”

A Radio Marte è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch, che ha espresso la propria opinione sul centrocampista azzurro Frank Anguissa. Ecco quanto detto:

”Guardando questo calciatore si resta esterrefatti, sa fare tutto. La speranza è che il Napoli possa riscattarlo. Non lo conoscevo molto, ma guardandolo giocare in queste partite ne sono rimasto impressionato. E’ stato anche fondamentale per la crescita di Fabian Ruiz, in quanto il centrocampista camerunense ha dato qualità e quantità al gioco del Napoli”.