Orsi: “Il Napoli non ha perso nessun big. Ospina è stato fondamentale. Su Osimhen…”

Nando Orsi, ex portiere, è intervenuto durante la trasmissione Giochiamo D’Anticipo, in onda su Canale 8, dove ha parlato della situazione dei partenopei e non solo.

“Il Napoli è in forma, lo dissi anche la scorsa annata, ma quest’estate non ha perso nessun big. Un grande merito al club. Anche non aver subito gol aiuta ad accrescere l’autostima, c’è voglia di giocare e divertirsi. Osimhen è un grande finalizzatore, la squadra gioca con equilibrio e lo cerca per mandarlo in porta. Questa squadra deve giocare in verticale, cosa che con Gattuso non è avvenuta, mentre con Spalletti sta avvenendo. Insigne, che sta giocando con il contratto a scadenza, sta dando un grande esempio. Anguissa sta permettendo a Fabian di dare il meglio. Ospina è stato fondamentale, specie nella parata su Yoshida, molto più difficile rispetto alla prima. Il colombiano ha un’ottima reattività. La classifica per me è già delineata, la Juve è dietro, non ha un centrocampo forte, l’Atalanta con l’Inter si gioca tantissimo. Mazzarri ha cambiato il Cagliari, a Napoli riproporrà il 3-5-2“.